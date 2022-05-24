الدبيبة يوجه باتخاذ الإجراءات المالية اللازمة لتعويض متضرري شاحنة الوقود المحترقة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليمات تقضي بتكليف بلدية بنغازي بحصر الأضرار الناجمة عن احتراق شاحنة وقود في المدينة وتقييم التعويضات واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية لإحالة المخصص لصالح البلدية.

وأشار وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة في خطاب موجه لوزير الحكم المحلي إلى الحادثة التي تعرضت لها محطة وقود المالطي ببلدية بنغازي والتي تسببت في خسائر طالت ممتلكات عدد من المواطنين وبعض الممتلكات الأخرى مبينا أن تعليمات الدبيبة تقضي بتكليف بلدية بنغازي بحصر الأضرار الناجمة عن احتراق شاحنة وقود في المدينة وتقييم التعويضات واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية لإحالة المخصص لصالح البلدية.

وكان الدبيبة قال في تغريدة له بموقع “تويتر” “نحمد الله حمداً كثيراً على سلامة سكان المنطقة المجاورة لمحطة وقود (المالطي) في بنغازي. وبالغ تقديري لشجاعة سائق شاحنة الوقود عبدالله المجبري الذي اعتبر أولوية حماية المدنيين أهم من حمايته لنفسه” وأضاف أنه كلف وزارة الحكم المحلي لحصر الاضرار وتقييمها لتعويض أصحابها

وتمكن اليوم الثلاثاء سائق شاحنة لنقل الوقود يدعى عبد الله المجبري، من انقاذ سكان مدينة بنغازي من كارثة محققة، وذلك بعد احتراق شاحنته في حي مأهول بالسكان.

وقال شهود عيان إن شاحنته احترقت في بنغازي في حي مكتظ بالسكان، أثناء تزويد المحطة بالوقود.

وأَضافت المصادر أنه وفي تصرف شجاع قاد سائق الشاحنة عربته خارج المحطة متحملا خطورة محققة حتى لا يحدث انفجار ويودي بحياة الناس وفعلا أنقذ الموقف وخسر شاحنته، بعد أن أوصلها إلى منطقة غير مكتظة بالسكان.