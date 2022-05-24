الليبيون يحتفون ببطولة المجبري.. أنقذ بنغازي من كارثة محققة

أشاد ليبيون بشجاعة سائق شاحنة الوقود عبدالله المجبري، الذي خاطر بحياته وقاد الشاحنة والنيران تشتعل فيها، خارج محطة وقود المالطي في بنغازي، ليجنب المدينة كارثة حقيقية.

وتداول نشطاء صور المجبري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقاطع فيديو تظهر شجاعته خلال إبعاده الشاحنة عن المحطة، ومقاطع أخرى يروي فيها المجبري الواقعة.

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وقال أحد النشطاء: «لولا هذا البطل اليوم كانت حتصير كارثة في البلاد.. هذا الشاب قام بموقف بطولي وخاطر بحياته وخرج بالشاحنة بسرعة في شوارع مدينة بنغازي المُزدحمة خوفًا على أرواح الناس».

وأضاف آخر: «الحمد لله على سلامة صاحب الشاحنة عبدالله المجبري اللي خاطر بحياته من أجل أرواح الناس، موقف مش أي حد يديره.. ياريت يتم تعويضه لأن الناس هذي رزقها حلال وتتعب (بصورة) ما يعلم بيها إلا ربي».

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وتواصلت الإشادات بالمجبري، إذ كتب أحدهم: «يستحق كل التقدير والاحترام وأيضًا التعويض»، داعيًا المواطنين إلى التبرع من أجل تعويض ثمن الشاحنة.

كما أثنى آخر على المجبري قائلًا: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، والله إنك ولد حلال ورجل وطن وبطل وصادق ومخلص في عملك.. تسلم يا طيب».

المجبري: أغلقت محابس الخزانات لحماية الأهالي والمدرسة

وفي مقطع فيديو متداول، روى المجبري تفاصيل الواقعة قائلًا إنه دخل بشاحنته إلى محطة الوقود لتفريغ حمولتها «في ظل التزامه بجميع إجراءات السلامة»، مضيفًا: «بعد عشر دقائق من تفريغ الوقود، اشتعلت النيران فجأة من الخزانات، ربما بسبب الضغط لا أعلم على وجه الدقة».

وأكمل: «أول إجراء فعلته ركضت باتجاه المحابس لإغلاقها حتى لا تشتعل بها النيران، وهناك أربع خزانات بالأسفل لو اشتعلت بها النيران ستكون كارثة، وبعدها استقللت الشاحنة وأخرجتها من المحطة خوفًا على الأهالي، فهناك مدرسة بجوارها بالإضافة إلى أن المنطقة مزدحمة».

وتابع: «قدت الشاحنة خارج المحطة بحثًا عن مكان خالٍ حتى توقفت بعد أن احترقت الإطارات الواحد تلو الآخر، فقفزت منها والحمد لله على كل حال».

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد حريق الشاحنة والمحطة، وإطفاء النيران التي طالت سيارات متوقفة في مكان الواقعة، بينما بدأت بلدية بنغازي في حصر الأضرار.