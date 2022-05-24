الاتحاد الأوروبي يحذر من اندلاع العنف في طرابلس.. ويدعو إلى الهدوء

أعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق البالغ في أعقاب المواجهات المسلحة الأخيرة والتحريض على العنف في طرابلس. داعيًا إلى الهدوء.

وأكد أن العنف لن يؤدي إلا إلى تهديد وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها، مشددًا على أهمية حماية المدنيين.

وحث الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أنه لا بديل عن الحل السياسي.

وشجع جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية والدخول في حوار حقيقي تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد طريقة توافقية للمضي قدمًا، ملمحًا إلى دعم المحادثات الدستورية الجارية في القاهرة برعاية الأمم المتحدة.

وقال الاتحاد الأوروبي: تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ومن أجل تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وضمان شرعية متجددة للمؤسسات الليبية؛ نعيد التأكيد على ضرورة وجود مسار قابل للتطبيق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء ليبيا.

وذكَر بيان الاتحاد الأوروبي بضرورة احترام تطلعات ملايين الليبيين الذين أعربوا عن رغبتهم في اختيار قادتهم.

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