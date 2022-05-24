اللواء (444 قتل) يداهم 6 أوكار لعصابات الخطف والتهريب في بني وليد | أخبار ليبيا 24

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كشف اللواء (444 قتال). أن مفارزُ اللّواء داهمت ستّة أوكار في بني وليد تتّخذها العصابات الخارجة عن القانون للخطف والتّهريب.

وأضاف اللواء. أن مفارزه انتشرت صباح الإثنين. في جُلّ مناطق مدينة بني وليد وسط ترحيب أهالي المدينة ودعمهم للقضاء على الخارجين عن القانون.

وأوضح اللواء (444 قتال) أن مفارز اللواء تمكّنت من إلقاء القبض على المدعو (م، ف، ا) والمطلوب في قضيّة قتل ارتكبها منذ سنوات.

وأشار اللواء إلى أن هذه العمليّات تأتي وتستمرّ تِباعاً لفرض الأمن وحفظ الاستقرار وبسط قوّة الدّولة ودعم مؤسّساتها.