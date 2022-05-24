العباني: ستيفاني موجودة في ليبيا لتنفيذ الأجندة الأمريكية وتحقيق مصالح واشنطن

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني، أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، “موجودة في ليبيا عبر مجلس الأمن لتنفيذ الأجندة الأمريكية، وتحقيق مصالح واشنطن”.

وقال في تصريح صحفي؛ إن “الأزمة الليبية لن تحل على أيدي البعثة أو ستيفاني التي انتقلت من حل الأزمة لإدارتها”، مردفًا أن “البعثة تعمل دون رئيس وهناك محاولة هيمنة الواضحة من ويليامز، وهي ليست رئيسة للبعثة”.

وأشار إلى أن “واشنطن تعمل على استنزاف النفط الليبي في ظل الأزمة الأوكرانية، من خلال توجيهه إلى أوروبا تعويضا عن برنامج دعم أوكرانيا”، معقبًا أن “واشنطن تستغل بعض الليبيين الذين يسعون للجلوس على الكراسي للاستفادة منهم”.

وتابع؛ أن “هيمنة ويليامز ترتبط بعلاقتها بخارطة طريق تونس وجنيف ولجنة الـ(75)، رغم عدم تنفيذ الخطة التي كانت تهدف لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر».

وختم موضحًا ان “الشعب الليبي ليس عاجزًا عن إيجاد الحلول، لكن التدخلات الخارجية عبر السفارات هي من حالت دون الحل”.