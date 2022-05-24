ليبيا

تونس-سنيا البرينصي |

24 May, 2022

أكد عضو اتحاد القبائل الليبية وأستاذ القانون الدستوري فرج طلوبة أن ما حدث ويحدث في ليبيا منذ عام 2011 ليس حربا أهلية بل هو صراع بين أجندات أجنبية لديها مصلحة في تفتيت البلاد واستدامة الأزمة.

وقال طلوبة، في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الثلاثاء، “حاولوا توريطنا في حرب أهلية لكن القبائل الليبية نجحت في الحفاظ على الوحدة المجتمعية والسلم الأهلي في البلاد”.

وشدد فرج طلوبة على أن كل الحروب التي شهدتها ليبيا منذ 2011 هي حروب مفتعلة ومبرمجة ومدفوعة الأجر بتدخلات أجنبية.

وأضاف عضو اتحاد القبائل الليبية أن الاستقرار الاجتماعي متوفر في ليبيا، معتبرا في الأثناء أن ليبيا دولة انتزعت منها سيادتها الوطنية منذ تاريخ العدوان عليها في 2011.

وأبرز طلوبة أن كافة الأجسام السياسية في ليبيا أحدثت بفضل توجيهات منظمة الأمم المتحدة، مبينا أن المنظمة الأممية تمارس الوصاية على بلاده.