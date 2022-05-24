وزير عمل الدبيبة يبحث في إسبانيا خطة لدمج المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة

شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، علي العابد الرضا بوفد في الاجتماع المعني باستيعاب الأفراد المنضويين بالتشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المختلفة وكيفية التنسيق الدولي لدعم المؤسسات الليبية في هذا الملف.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ووزير الداخلية خالد مازن ورئيس أركان الحكومة المؤقتة “محمد الحداد” ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز وعدد من الدبلوماسيين بجانب حضور عدد من أعضاء في اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

واستعرض وزير العمل المبادرة الوطنية التي أطلقتها الوزارة في 23 من شهر أكتوبر لسنة 2021‪ م والتي انتظمت تحت مسمى المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج

وأكد الوزير على أهمية هذه المبادرة التي توفر التأهيل والإدماج خصوصا في سوق العمل وسيتم في خلال اليومين القادمين مناقشة هذا المشروع لضمان إطلاق مبادرة دولية أممية شاملة وفق الاستراتيجية المحددة في هذا السياق.