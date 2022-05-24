الدبيبة: تقديري لشجاعة سائق شاحنة الوقود وكلفت “الحكم المحلي” بحصر الأضرار

علق عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، على الحادث الذي وقع بمحطة وقود “المالطي” بشارع البيبسي في بنغازي.

وقال «الدبيبة» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “نحمد الله حمداً كثيراً على سلامة سكان المنطقة المجاورة لمحطة وقود “المالطي” في بنغازي”.

وأضاف؛ “وبالغ تقديري لشجاعة سائق شاحنة الوقود عبدالله المجبري الذي اعتبر أولوية حماية المدنيين أهم من حمايته لنفسه”. وكلفت وزارة الحكم المحلي لحصر الأضرار وتقييمها لتعويض أصحابها”.

تجدر الإشارة إلى أن حريق شبّ في محطة وقود “المالطي” بشارع البيبسي في بنغازي أثناء قيام شاحنة بتفريغ الوقود في المحطة، ونجاح السائق في الخروج بالشاحنة بسرعة لتفادي وقوع انفجار داخل المحطة التي تحيط بها مساكن المواطنين.