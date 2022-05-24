المنفي يؤكد أهمية عودة نادي الصقور بطبرق إلى مكانته في ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أهمية عودة نادي الصقور الرياضي بطبرق والأندية الكبيرة الأخرى، إلى مكانتهم الطبيعية بين النوادي في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء بمكتبه، بإدارة نادي الصقور الرياضي بطبرق، وعدد من لاعبي بعثة الفريق الأول ومنتسبي النادي، المشاركين في التصفيات النهائية للصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المقامة بملاعب المنطقة الغربية بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

ورحب المنفي بأعضاء بعثة الفريق، مشيداً بتاريخ وعراقة نادي الصقور الرياضي، مؤكداً دعم المجلس الرئاسي، من خلال الجهات التنفيذية المختصة، لكل المكونات الرياضية وفي مقدمتها الأندية الرياضية.

من جهتهم، جدد أعضاء بعثة النادي تقديرهم لجهود المجلس الرئاسي في دعم الرياضة، وتسخيرها للمساهمة في إنجاح المصالحة الوطنية، مؤكدين أن الرياضة واحدة من أهم الوسائل لجمع أبناء الوطن الواحد.

وأطلعت إدارة النادي، المنفي على بعض الصعوبات التي يواجهها النادي، وعدد من الاحتياجات التي تنقصه، لاستكمال أداء دوره الثقافي والاجتماعي والرياضي على الوجه الأكمل.