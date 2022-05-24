العابد وويليامز يبحثان في إسبانيا وضع خطة لاستيعاب المقاتلين في مؤسسات الدولة

ليبيا – التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد أمس الإثنين بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، وذلك على هامش ورشة العمل المخصصة لوضع خطة لاستيعاب المقاتلين في مؤسسات الدولة والمنعقدة حاليًا في مدينة طليطة بإسبانيا.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل عدد من ملفات والتعاون مع برامج ووكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا، واستعراض المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج الذي لاقى استحسان البعثة، بحسب ما ذكرت الوزارة.

كما أكد المجتمعون على ضرورة التوجه قدمًا في دعم مؤسسات الدولة خصوصًا لإدماج الأفراد المنطويين بالتشكيلات المسلحة في سوق العمل.

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