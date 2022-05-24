بويصير: المراقبون الغربيون هم الأقرب لسرد أحداث ما بعد فبراير بموضوعية

رأى المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية محمد بويصير، أن المختصين والمراقبين الغربيين قد يكونون الطرف الأقرب لتقديم رؤية موضوعية وقائمة على المنهجية العلمية في سرد وتحليل أحداث الفترة ما بعد فبراير.

وقال بويصير في تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط”: هناك كتابات جيدة خرجت عن الأزمة الليبية خلال السنوات الماضية. لكن للأسف فإن جزءا كبيرا من إنتاج المؤرخين والمفكرين العرب عن تاريخ المنطقة، وليس ليبيا فقط، ابتعد عن سرد الحقائق بشكل منهجي، واقترن بالمزايدات.