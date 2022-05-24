النائب العام يضع المنفي في صورة عمل النيابات

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء النائب العام الصديق الصور، الذي وضعه في صورة عمل النيابات بتطبيقها للقوانين النافذة في القضايا المحالة إليها، ومتابعة اللجان المختصة التابعة لها بعمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، للوقوف على معاملة النزلاء وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المنفي أشاد بجهود النيابة العامة في تعاملها مع القضايا المسندة إليها، مؤكداً دعم المجلس الرئاسي للسلطة القضائية في إنجاز أعمالها على أكمل وجه.