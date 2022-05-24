«دعم الاستقرار» يضبط فلسطينيا اعتدى على زوجة رب عمله بمنزلها

أعلن جهاز دعم الاستقرار، الأحد، القبض على فلسطيني متهم بالسطو على منزل رب عمله والتهجم على زوجته والاعتداء عليها في منزلها بعصا معدنية ومحاولة خنقها، وفق تسجيل مصور للمتهم نشره الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال جهاز دعم الاستقرار إن المتهم يدعى (و.خ.ا) يحمل الجنسية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الجيران أبلغوا مكتب التحقيق والتحري والقبض بجهاز دعم الاستقرار عن الحادث، الذي أرسل دورية لضبط المعتدي، دون الإشارة إلى مكان الواقعة.

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وأكد جهاز دعم الاستقرار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتصرف.