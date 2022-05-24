شكري: مصر توفر كل سبل الدعم للأشقاء في ليبيا ولابد أن يكون الحل «ليبي- ليبي»

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن “هناك مؤشرات على إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا خلال الفترة المقبلة”.

وقال «شكري» في تصريحات تلفزيونية لشبكة “سكاى نيوز” من منتدى دافوس العالمي، إن “كوب 27″، إن مصر “توفر كل سبل الدعم للأشقاء في ليبيا، ولابد أن يكون الحل هو ما يتوافق عليه الليبيون أنفسهم”.

وأضاف أن “الاجتماعات الأولية تُظهر مؤشرات إلى وجود أرضية للتفاهم ووضع النصوص التي تؤهل لعقد الانتخابات، والوصول لحكومة ومجلس تشريعي منتخب يعبر عن إرادة الشعب”.

وختم «شكري» موضحًا أن “وجود حكومة ومجلس تشريعي منتخب يمكنه حماية الأمن القومي الليبي، وإبعاد أي تدخلات أجنبية على الأراضي الليبية”.