داخلية البرلمان تستهجن فرض مصر رسوم باهظة للدخول عبر المنفذ البري

أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري عن استهجانه لفرض السلطات المصرية رسوم جديدة وصفها “بالباهظة” من أجل دخول الليبيين عبر منفذ السلوم الحدودي.

وأكد الحراري أن سفر اللبيبين إلى مصر يعود على الجانب المصري بمبالغ مالية كبيرة، وأن فرض تلك الرسوم الباهظة من أجل سفر الليبيين لا يتناسب مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين بحسب صفحة مجلس النواب بموقع “فيسبوك”.

وشدد الحراري على استياء لجنة الداخلية بالبرلمان من أوضاع المسافرين الليبيين إلى مصر عبر منفذ السلوم البري، مبدياً أسفه واستغرابه من المعاملة السيئة والمهينة التي يتعرض لها المواطن الليبي في منفذ السلوم من قبل السلطات المصرية المسؤولة عن المنفذ، والتي ترتقي لإهانة الموطن الليبي والدولة الليبية، مضيفا أن تلك السلطات لم تستثنى حتى الحالات الإنسانية التي تستوجب معاملة خاصة .

ودعا الحراري السلطات الليبية إلى “عدم الانجرار واتخاذ ردود فعل انتقامية بحق المواطنين المصريين في ليبيا” مؤكدا أن “المعاملة يجب أن تكون وفقا لصحيح القانون والاحترام الكامل لهم، مجدداً دعوته إلى وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بالحكومة الليبية إلى تكثيف العمل مع الجانب المصري من أجل تحسين الأوضاع في المنفذ، وإلغاء الرسوم التي تم فرضها مؤخرا، وتوفير أفضل الظروف التي تحترم كرامة المواطن الليبي”.

ودعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة حيال ما يحدث في منفذ السلوم محذرا من أن استمرار تلك الأوضاع سيترك أثرا سلبيا على العلاقات بين البلدين الشقيقين .