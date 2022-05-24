«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب بحضور نجلي حفتر

قالت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، إن المغرب يستضيف اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تقابليًا «بين قادة سياسيين وعسكريين من برقة وطرابلس في المنطقتين الشرقية والغربية من ليبيا»، بحضور كل من صدام وبلقاسم نجلي قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر.

ونقلت «نوفا» عن مصدر ليبي قريب من الملف، أن طاولة المفاوضات في المغرب يجلس على جانب منها «المستشارون المفوضون رسميًا من قبل القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، وعلى الجانب الآخر قادة الجيش والأمن في الغرب، لا سيما في مدن طرابلس ومصراتة والزاوية».

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وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن الاجتماع هو الثاني بعد الأول الذي عقد بمدينة مونترو السويسرية يومي 13 و14 مايو الجاري، الذي نظمه «مركز الحوار الإنساني في جنيف»؛ لبحث مستقبل العملية السياسية في ليبيا بحضور قادة سياسيين وعسكريين من شرق وغرب ليبيا.

واتفق المشاركون في اجتماع مونترو قبل أسبوعين على عقد اجتماع في المغرب، فيما نوهت وكالة «نوفا» إلى أنه من المقرر عقد جولة ثانية موسعة من اجتماع مونترو، بحضور الأحزاب السياسية وليس الأحزاب العسكرية فقط، بعد الاجتماع في المغرب.