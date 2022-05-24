الهادي: الوثيقة الدستورية ستعرض على مجلس الدولة مجتمعًا بشكل رسمي لاتخاذ القرار المناسب

ليبيا – قال عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة محمد الهادي إنه تم تسليم رئيس المجلس خالد المشري ونائبيه الوثيقة الدستورية التي كانت نِتاجًا لاجتماعات الجولة الثانية بين لجنتي المسار الدستوري في القاهرة.

الهادي أوضح في تصريح لمنصة “فواصل” أن رئيس المجلس حث اللجنة على الاستمرار ومحاولة الحفاظ على هذا التقدم، والسعي لتذليل أي صعاب قد تعوق سير العملية خلال الجولات القادمة لتجنب العودة لحالة الانسداد.

وأشار إلى أن لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة ستعقد ورش عمل خلال الأيام القادمة مع أعضاء ورؤساء لجان المجلس، للاستماع لمقترحاتهم وآرائهم بخصوص مخرجات مشاورات القاهرة.

ونوّه إلى أنه ستعرض الوثيقة الدستورية على مجلس الدولة مجتمعًا بشكل رسمي لاتخاذ القرار المناسب، وذلك في أول جلسة له.

كما أضاف في ختام حديثة: “لم نُبلَّغ بمكان الجولة الثالثة حتى الآن، لكن من المتوقع أن تعقد في القاهرة كالجولتين الأولى والثانية”.

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