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نورلاند يحث الدبيبة على التصرف بعائدات النفط بشفافية

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شجع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، على العمل بشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة الليبيين لإجراء الانتخابات ودعم الجهود المبذولة لحماية والتصرف بعائدات النفط بشكل شفاف ولصالح الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين نورلاند والدبيبة، الثلاثاء، ناقش الطرفان خلاله سبل الحفاظ على الاستقرار والهدوء، بحسب ما جاء في تغريدة للسفارة الأميركية عبر صفحتها الرسمية.

وسبق لنورلاند أن أعرب عن ارتياحه إزاء مؤشرات التقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالمسار الدستوري ضمن مشاورات القاهرة.

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قناة 218 الليبية

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