بوجواري يؤكد في افتتاح المؤتمر الدولي للبناء والتشييد دعم بلدية بنغازي للتعاون مع القطاع الخاص

شدد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، على أهمية تحقيق تعاون مُثمر بين الشركات الليبية والمصرية لتنفيذ مشاريع الإعمار في المدينة.

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد ببنغازي، إذ أكد أن البلدية تدعم وجهود القطاع الخاص وعلى استعداد لتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجهه.

وشارك في افتتاح المعرض النائب عائشة الطبلقي، ونائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الاستقرار، علي القطراني، ونائب مُحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري ومدير عام صندوق إعمار بنغازي- درنة، والقنصل العام المصري، ومُمثلو بعض الشركات المصرية الاستثمارية المُتخصصة في البناء والتشييد، إضافة إلى مسؤولي بعض القطاعات، وعدد من الشخصيات العامة، وضباط القوات المسلحة.

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