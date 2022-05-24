فريق السيولة في المركزي يعلن إرسال 65 مليون دينار إلى بنغازي | أخبار ليبيا 24

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كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي. عن إرسال شحنة سيولة بقيمة 65 مليون دينار إلى مطار بنينا في بنغازي.

وأوضح الفريق وفقًا لصحيفة صدى الاقتصادية أن إرسال الشحنة يأتي في طار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا.

وأكد فريق السيولة أن هذه الشحنة لدعم رصيد قسم الإصدار بفرع مصرف ليبيا المركزي بنغازي.

وأشار الفريق أن الشحنة التي وصلت أمس الإثنين تأتي استكمالاً للشحنات المرسلة منذ بداية شهر أبريل الماضي لتصل إلى مليار دينار ليبي.

وأكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي بتوفر السيولة ويحث كافة إدارات المصارف التواصل مع أقسام الاصدار بكافة المناطق لاستلام احتياجاتها.