متناسيا تصعيده العسكري وتمسكه بالسلطة.. الدبيبة للسفير الأمريكي: أي تغيير لابد أن يتم عبر طرق سلمية وقانونية

بحث رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند، آخر مستجدات العملية السياسية، والجهود المبذولة لبلوغ الانتخابات وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في إدارة عوائد النفط.

وأعرب الدبيبة، خلال مكالمة مع السفير الأمريكي عبر تقنية الدائرة المغلقة، عن رغبة الحكومة في “تنفيذ الانتخابات وتقديم كافة الدعم اللازم لها وعدم السماح لأي طرف بعرقلة وتمديد هذه المهمة”، بحسب قوله.

وأبلغ الدبيبة السفير الأمريكي، أن “أي تغيير لابد أن يتم عبر طرق سلمية وقانونية”، وليس من “خلال استخدام قوة السلاح وفرض الأمر الواقع”، بحسب قوله.

‎من جهته أكد السفير الأمريكي على “دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى قاعدة دستورية، وإجراء انتخابات وطنية”، بحسب قوله.

وأشاد السفير الأمريكي بـ “أهمية البرامج الرامية للضغط نحو إجراء الانتخابات ، والمزيد من الشفافية والإفصاح عن المصروفات الحكومية، لما لها من أهمية سياسية واقتصادية على حد سواء”، وذلك حسب بيان لحكومة الدبيبة.