الزورق شفق يغادر طرابلس للمشاركة في مناورة “الناتو” التعبوية قبالة سواحل مدينة إزمير التركية

ليبيا – ودع رئيس أركان القوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي اللواء نور الدين البوني أمس الإثنين الزورق شفق للمشاركة في المناورة التعبوية تحت اسم (EFES 2022) بالساحل المقابل لمدينة إزمير، وبمشاركة عدة دول من حلف شمال الأطلسي(الناتو).

وبحسب المكتب الإعلامي لرئاسة أركان القوات البحرية، تأتي مشاركة الزورق شفق في إطار حرص رئيس أركان القوات البحرية على رفع كفاءة وحدات القوات البحرية، من خلال المشاركة في التدريبات والمناورات التعبوية الداخلية والخارجية، والاستفادة من تجارب وحدات بحريات الدول.

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