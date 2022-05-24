الدبيبة وشكشك يتابعان عقود مشاريع شركة الكهرباء

بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي؛ الإجراءات المتعلقة بعدد من المشروعات التابعة للشركة العامة للكهرباء.

وناقش المجتمعون آليات العمل على معالجة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة لإتمام الإجراءات التعاقدية، وخطوات تفعيل العمل بمشروع صيانة وتطوير المدينة الرياضية طرابلس، إلى جانب متابعة الإنفاق الحكومي، وتفعيل الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية المختلفة، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة.

وفي سياق ذي صلة، ناقش مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إطلاق الحملة الوطنية لتحصيل الإيراد العام، خلال اجتماع موسع للمجلس مع الإدارات العامة لخدمات المستهلكين والتوزيع، بمقر الشركة الرئيس.

وكانت الشركة قد وقّعت اتفاقية مبدئية مع شركة توتال إنرجي للطاقة، تستهدف إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة السدادة، بسعة 500 ميغاوات؛ بهدف إيجاد بدائل للطاقة ومعالجة الأزمات الفنية والإدارية التي تعيق سير العمل ومنها الاعتداءات المتكررة على مرافق الشركة.

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