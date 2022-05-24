القطراني: حكومة الاستقرار تسعى لاستقطاب شركات الإعمار لاستكمال مشاريع البناء وتذليل العقبات التي تواجهها

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الاستقرار علي القطراني في ديوان مجلس الوزراء بنغازي بوفد الشركات المصرية المتخصصة في مجال الإعمار والإنشاءات المشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد المقام في مدينة بنغازي.

وأكد القطراني أن الحكومة عازمة على إعادة الإعمار واستكمال المشاريع المتوقفة في البلاد عن طريق فتح آفاق الاستثمار مع كبرى الشركات ومن بينها الشركات المصرية.

وتعهد القطراني بتذليل كافة الإجراءات الإدارية والقانونية أمام هذه الشركات لتكون في ليبيا وتسهم في إعادة الإعمار والبناء.

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