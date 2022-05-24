رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث مع مدراء الإدارات إمكانية مباشرة الحكومة لمهامها من مدينة سرت والاستعداد لهذه المرحلة

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي بمكتبه مع مدراء الإدارات العامة والفرعية، ورئيس لجنة التقرير السنوي.

وفي بداية الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للهيئة، طرح الحاسي تطورات الوضع السياسي في البلاد وتأثير ذلك على أداء وعمل الهيئة، حيث تواصلت رئاسة الهيئة مع المجلس الرئاسي بخصوص إحالة نسخ من التقارير السنوية عن السنوات السابقة للمجلس الرئاسي، وكذلك إمكانية مباشرة الحكومة لمهامها من مدينة سرت، والاستعداد لهذه المرحلة.

كما تطرق الحاسي إلى التقرير السنوي للهيئة عن سنة 2020م والذي تم الانتهاء من أنجازه وتمت طباعته وسيتم استلامه خلال يومين، وكذلك الاستعداد للتقرير السنوي لعام 2021م والموقف العام للإدارات العامة والفرعية والفروع .

كما قام الحاسي باستعراض بعض التقارير المطلوب أنجازها من بعض الجهات العامة، وضرورة أتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض المسؤولين الذين يماطلون في توفير ما يطلب منهم من إجراءات.

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة قيام المكتب القانوني بدراسة جميع القرارات الصادرة عن الحكومة وإبداء الملاحظات حولها لاتخاذ الأجراء المناسب حيالها.