حكومة باشاغا تشارك في حفل تدشين خط جوي بين مدينتي سبها وبنغازي

شاركت حكومة فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء في حفل تدشين الخط الجوي بين مدينتي سبها وبنغازي.

وبينت صفحة “أخبار وزارات الحكومة الليبية” أن وزراء الصناعة والمعادن والبيئة ومنسق شؤون ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية شاركوا في حفل تدشين خط الملاحة الجوي الرابط بين مدينتي سبها وبنغازي عبر الشركة الناقلة الخطوط الجوية الليبية.

وطالب نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة من باقي شركات الطيران أن يسارعوا في فتح رحلات داخلية ودولية من وإلى مطار سبها الدولي لتخفيف الأعباء على المسافرين، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات لهم.