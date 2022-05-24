محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تستعيد 16 مليون دولار بحكم قضائي نهائي في ألمانيا

استعادت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، إحدى الأذرع المالية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) 16 مليون دولار من أموالها كانت مستثمرة لدى مصرف «دويتشه بنك فرانكفورت» العام 2011 بطريقة غير قانونية؛ وذلك بموجب حكم قضائي نهائي أصدرته المحكمة العليا في ألمانيا يوم 11 مايو الجاري، وفق بيان أصدرته المحفظة اليوم الثلاثاء.

وقالت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» في بيانها إن المدعى عليهم في القضية قاموا «بالتزوير والتحايل، مستغلين الظروف الاستثنائية التي مرت بها بلادنا خلال سنة 2011»، موضحة أن المحكمة العليا في ألمانيا «أصدرت حكمًا نهائيًا يقضي برفض الاستئناف المقدم من ممثل شركة «ريماكس» ومحاميها في الحكم الصادر ضدهما في أكتوبر 2021 وأيدت الحكم المستأنف ضده.

تفاصيل الحكم النهائي للمحكمة العليا في ألمانيا

ووفق بيان «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» فإن حكم المحكمة العليا في ألمانيا يقضي بـ«إدانة المتهمين والحكم عليهم بالسجن بمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، وإلزام المدانين بإرجاع المبلغ المالي الذي كانوا استولوا عليه بطريقة غير قانونية سنة 2011 وقدره 16 مليون دولار، وإرجاع قيمة الضمان المودع لدى خزينة المحكمة على ذمة القضية، وصحة التمثيل القانوني لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وإلزام المدانين بالمصاريف القضائية والقانونية وأتعاب المحاماة».

وقالت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»: «إن الوصول لهذا الحكم مر بمراحل وعقبات تم التغلب عليها بفضل تضافر وتعاون من جميع الأطراف ذات الصلة بداية من موظفي المحفظة وإدارتها التنفيذية ومجالس إداراتها المتعاقبة، المؤسسة الليبية للاستثمار، مكتب النائب العام، وزارة الخارجية – سفارة ليبيا في ألمانيا الاتحادية».

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وأشادت المحفظة، في ختام بيانها، بكل من أسهم في إقفال هذا الملف المعقد على الوجه المشرف والصائن لحقوق المحفظة، ومعززًا لموقفها في القضايا الأخرى ذات الصلة بهذا الملف، التي تطالب فيها المحفظة بالتعويض عما لحقها من ضرر وما فاتها من ربح».

خلفيات القضية المرفوعة من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار

وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار أن خلفيات القضية المرفوعة من «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» ضد المتورطين في عملية الاستيلاء على أموالها لدى مصرف «دويتشه بنك فرانكفورت» تعود إلى يناير 2012، عندما تسلمت المحفظة من المصرف رسالة مفادها قيامه بتحويل 16 مليون دولار من حساب المحفظة بناء على أمر من محكمة برلين، قامت على أثره المحفظة برفع دعوى للمطالبة باسترجاع المبلغ وتقديم شكوى بالواقعة لدى النائب العام في ألمانيا، وعلى أثرها، أصدرت النيابة العامة الألمانية مذكرة قبض ضد المتهمين بالتحايل والنصب وتجميد أصولهم وتعقب للتحويلات المصرفية التي تمت للمبلغ.

وفي العام 2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمًا يقضي بعدم قبول دعوة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» استجابة لدفوع الخصم بعدم صحة تمثيل المحفظة وعدم سداد مبلغ الضمان إلى خزينة المحكمة. وفي العام 2015، استأنفت المحفظة حكم المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف، التي أصدرت في العام 2016 حكمًا بقبول استئناف المحفظة وألغت حكم المحكمة الابتدائية ومكنت المحفظة من الاستمرار في الدعوى وفي الحصول على التعويض المطالب به.

لكن في العام 2017 قام المدعى عليهما بالطعن على حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا الفيدرالية، التي رفضت في العام 2019 طعن المدعى عليهما وأيدت حكم محكمة الاستئناف الصادر لـ«محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للنظر في طلبات المحفظة الليبية. وفي العام 2020 أُلقي القبض على المتهم الرئيسي في القضية في مالطا وترحيله إلى ألمانيا لمثوله أمام المحكمة الجنائية، التي قضت في العام 2021 بإدانة المتهمين والحكم عليهما بالسجن ومصادرة أموالهما وأصولهما بقيمة 16 مليون دولار، لكنهما طعنا على الحكم أمام المحكمة العليا الفيدرالية مطلع العام الجاري، قبل أن تقضي المحكمة في 11 مايو الجاري برفض الاستئناف وتؤيد الحكم الصادر بإدانتهما وسجنهم ومصادرة أموالهم لصالح المحفظة بقيمة المبلغ المستحوذ عليه.