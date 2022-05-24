وزير الحكم المحلي يصدر تعليماته بحصر أضرار حادثة احتراق شاحنة الوقود في بنغازي

العنوان – بنغازي

قال، المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، اليوم الثلاثاء، إن وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية، سامي الضاوي، أصدر تعليماته لبلدية بنغازي بحصر الأضرار الناتجة عن حادثة احتراق شاحنة الوقود داخل محطة وقود “المالطي” وتقدير التعويضات للمُتضررين.

وأعلنت البلدية أنها تعمل من خلال الجهات المُختصة على حصر الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعويض.

وأكدت البلدية، أنها ستعمل مع شركات توزيع الوقود على تكثيف إجراءات الأمن السلامة العامة لشاحنات نقل الوقود حرصاً على عدم تكرار ما حدث.

وقالت البلدية: “نحمد الله على سلامة المواطنين من حادث اشتعال شاحنة الوقود أثناء تفريغ حُمولتها بمحطة وقود “المالطي “.

وأضافت:”الشكر والتقدير لشجاعة سائق الشاحنة الذي جنب المنطقة المُحيطة بمحطة الوقود كارثة كانت من المُمكن أن تحدث”.