لنقي: توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية هو الضامن القوي لإجراء انتخابات

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أن غياب توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية يمنع القيام بانتخابات في الوقت الحالي،

لنقي وفي تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أوضح أن توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية هو الضامن القوي لإجراء انتخابات تشريعية متزامنة مع انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة.

وأكد لنقي أن تنظيم الانتخابات يتوقف كذلك على التوصل إلى توافق حول الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه، وهو ما يفتقد اليوم رغم التقدم الحاصل في هذا المجال في اجتماعات القاهرة.

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