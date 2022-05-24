عقيلة يبحث ملف المرتبات والتقاعد مع رئاسة اتحاد عمال النفط

استعرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، مع رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز سعد دينار والمنسق العام للاتحاد المبروك المغربي، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء عدد من اتحادات عمال الشركات النفطية؛ خطوات تطبيق قانون رقم (1) لسنة 2022م. بشأن التقاعد الاختياري للعاملين بشركات قطاع النفط والغاز الصادر عن مجلس النواب.

وبحث المجتمعون مسألة شح الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط وتأثيرها السلبي على القطاع، كما تمت مطالبة رئاسة مجلس النواب بإعفاء العاملين بقطاع النفط من استقطاعات ضريبة الدخل اسوة ببقية موظفي الدولة الليبية المعفيين من ضريبة الدخل وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010.م، بحسب ما ذكره عبدالله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، في منشور له.

كما ناقش أطراف الاجتماع تفعيل القرار رقم 642 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع وحق العاملين المتقاعدين وشهداء الواجب في الاستفادة من هذه الزيادة، مع التأكيد على حق كل العاملين في تسوية أوضاعهم المالية اعتبارًا من تاريخ صدور القرار في سنة 2014، بالإضافة إلى مناقشة ملف الأموال والاشتراكات التي تم اختلاسها من المصارف الموجودة بمدينة طرابلس وإحالة القضية للنائب العام بالإضافة إلى مناقشة الإغلاقات الاخيرة للنفط، والمطالبة بإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية، وكذلك إيصال صوت عمال النفط بالاستياء من قرارات حكومة الوحدة التي أدخلت القطاع في مرحلة الديون وشح الميزانيات، بحسب المنشور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية