القطراني يُكرم سائق شاحنة وقود جازف بحياته للحيلولة دون حدوث كارثة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

كرّم، نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، عبدالله المجبري سائق الشاحنة التي تعرضت للحريق صباح اليوم في بنغازي، وذلك تقديرًا لموقفه البطولي الذي حال دون حدوث كارثة وسط الحي الذي توجد به محطة الوقود.

وجرى التكريم في حضور وزير الكهرباء بالحكومة، المهندس عوض البدري، ووزير الاتصالات المهندس سالم الدرسي ووزير الموارد المائية، محمد دومة، إضافة إلى مدير شركة الخليج العربي للنفط المهندس صلاح عبدالكريم.

وأعرب القطراني، عن شكره وتقديره وامتنانه لسائق الشاحنة لتجنيبه الضرر للمواطنين واملاكهم وتعريض نفسه للخطر مقابل سلامة المارة والقاطنين في المنطقة التي حصلت بها الواقعة.

ووقعت الحادثة عندما اندلع حريق بالشاحنة أثناء عملية تفريغ الوقود بمحطة “المالطي” الواقعة وسط شارع “البيبسي”. في حي الفويهات.

وقام القطراني بتكريم عبدالله المجبري، بتقديم درع ومبلغ مالي. وأكد “أن مثل هذه المواقف تستحق الثناء والشكر والتقدير. لأنها لا تصدر إلا ممن يحملون في داخلهم الصفات الحميدة التي تجعل من الوطن والمواطن أولوية قصوى لديهم”. حسب ما جاء في بيان للحكومة.

وقالت الحكومة، إن من مدير شركة الخليج للنفط المهندس صلاح عبدالكريم أكد بأن الشركة ستتكفل بعلاج المتضررين. من الحادثة خارج ليبيا.

شجاعة سائق

وتمكن سائق الشاحنة محروقات من تجنيب حي الفويهات ببنغازي من كارثة محقّقة، بعدما اشتعلت النيران في الشاحنة. التي كان يقودها داخل محطة بنزين.

#أخبارليبيا24 | شاهد بالفيديو | سائق شاحنة الوقود عبد الله المجبري يتحدث عن تفاصيل إخراج الشاحنة المشتعلة تفادياً لوقوع إنفجار بمحطة وقود شارع الببسي ” الشيل المالطي “. pic.twitter.com/I9BgO8kqUn — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) May 24, 2022

وإثر اندلاع الحريق في الشاحنة أثناء عملية تفريغ الوقود بالحطة، سارع المجبري إلى إبعادها إلى منطقة غير مكتظة.لتفادي تعريض حياة الناس وممتلكاتهم إلى الخطر.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق بحروق في يديه، وخسر كذلك شاحنته بعد احتراقها بالكامل، إضافة إلى تضرر عدد من السيارات المتوقفة في شارع “البيبسي” لبذي وقعت فيه الحادثة.

وأصدرت وزارة الحكم المحلي بالحكومة تعليمات لبلدية بنغازي لحصر الأضرار الناجمة عن الحادثة، حتى يتم تعويض المتضررين.