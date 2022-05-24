عون: مصطلح توزيع الثروة غريب ويجب الحذر منه

أكد وزير النفط والغاز بالحكومة منتهية الولاية، محمد عون، أن “خسائر توقف تصدير النفط تتراوح بين 50 و60 مليون دولار يوميًا”، بحسب قوله.

وقال عون، في تصريح صحفي، أنه ” يجب ألا يتم حجب الإيرادات النفطية لأي سبب، وطلب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة بالخصوص له أسباب خاصة”، مردفًا أن “المطالبات بالتوزيع العادل للتنمية أمر مقبول، لكن مسألة الأقاليم الثلاثة وتكريس الأقاليمية غير مقبول”، بحسب قوله.

وتابع: “يجب الحذر من مصطلح غريب ينساق له البعض مؤخرا، ومصدره مشبوه، وهو توزيع الثروة”، بحسب قوله.

وأردف أنه “لم يتم حصر خسائر إغلاق النفط بصورة كاملة حتى الآن، لأنها لا ترتبط بالتصدير فقط، بل بالأعطال الفنية الناجمة عن طول الإغلاق”، بحسب قوله.

وختم موضحًا أن “اللجنة التي قمنا بتشكيلها لحل مسألة الإغلاق، في تواصل مستمر مع كل المكونات الاجتماعية بمناطق الإقفال، لكن يبدو أن الأمر ليس في يد المشايخ والأعيان، ليتم حله”، بحسب قوله.