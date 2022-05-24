شوبار: إجراء الانتخابات أصبح مطلبًا شعبيًا لإنهاء أزمة الشرعية وتحقيق الاستقرار في ليبيا

ليبيا – اعتبر المتحدث باسم القوى الوطنية محمد شوبار أنه بالإمكان إجراء الانتخابات العام الجاري، قائلًا: “إن الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل العودة إلى صندوق الاقتراع من جديد هو المسار الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، ومبادرة ستيفاني وليامز لاقت دعمًا دوليًا واسعًا؛ لأن الهدف منها الوصول لصيغة توافقية للقاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الليبيين”.

شوبار وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أضاف: “إن نجاح ذلك يعتمد على إرادة ورغبة المشاركين في محادثات القاهرة بإشراف المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ومن هنا يمكن القول إن إجراء الانتخابات أصبح مطلبًا شعبيًا لإنهاء أزمة الشرعية وتحقيق الاستقرار في ليبيا، أما إذا أخفق المشاركون في الوصول إلى توافق، فلا أعتقد أن المجتمع الدولي سيقف عند إرادة مجلسي الدولة والنواب من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا والدخول في مرحلة اقتصادية كبرى ستكون لها انعكاسات إيجابية على المنطقة بأسرها”، وفق قوله.

وبحسب شوبار، فإن إجراء الانتخابات العام الجاري أمر ممكن، وإن تعثر إجراؤها هذا العام فستكون بداية العام المقبل لرغبة الأمم المتحدة في إنهاء حالة الانقسام والصراع.