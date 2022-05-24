سفير ليبيا في عمَّان يتابع الديون المتراكمة لصالح مستشفيات الأردن

تابع سفير ليبيا لدى الأردن عبدالباسط البدري، صباح الثلاثاء، مع رئيس لجنة تسديد الديون بالخارج أبوبكر محمد الجفال والوفد المرافق له العمل الجاري لمعالجة ملف الديون المتراكمة لصالح المستشفيات الاردنية.

كما تطرق الجانبان إلى المختنقات السابقة لأجل إزالة المعوقات التي تحول دون تلقي المواطن الليبي العلاج اللازم بالمشافي الأردنية، وتسهيل عملية قبول حالات العلاج بشكل ميسر.

جرت المناقشات داخل مقر السفارة الليبية في العاصمة الأردنية عمان مع الوفد القادم من ليبيا والذي ضم أيضاً أعضاء من لجنة تسديد الديون بالخارج ومدير عام جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية والمكلف بالمكتب الصحي وأعضاء من وحدات الشؤون المالية والشؤون الطبية والخدمات المساندة، إضافةً لحضور المكلف بالمكتب الصحي بالسفارة والمراقب المالي والقنصل الليبي.

تجدر الإشارة إلى أن ملف الديون المستحقة للجانب الأردني لصالح المشافي والمرافق السياحية لايواء المرضى الليبيين عالق منذ سنوات وشهدت السنوات الماضية مطالبات متعددة لأصحاب المستشفيات والفنادق لتسديد الديون المتراكمة التي لم تستكمل وشهدت العاصمة الاردنية عمان الأسبوع الماضي إضراب العشرات من المواطنين الأردنيين في عمان قبل أن يحصلوا على وعود من السفارة الليبية لحل مشكلاتهم وإنهاء ملف الديون.

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