عدد من الشركات المنتجة للقاحات كورونا تطالب دولا منها ليبيا بتعويضها عن أي تلف للقاحات

طالبت شركات منتجة للقاحات كورونا الدول التي منحتها لقاحاتها بصفة تبرعات من بينها ليبيا طالبت بتعويضها عن أي تلف لهذه اللقاحات بسبب تأثيرات الظروف الناتجة عن أحداث سلبية نادرة مرتبطة بالتطعيم.

وبحسب تقرير نشره موقع “بي أم جي” البريطاني لقضية تلف لقاحات كورونا المقدمة من شركات مثل “أسترازينكيا” و”مودرينا” أشار إلى اتفاقية تبرع ثلاثية بين إيطاليا وليبيا و”أسترازينيكا” تنص على أن البلدان المتلقية تعوّض الدول الأعضاء عن جميع المطالبات والخسائر التي يمكن أن تحدث بعد استخدام اللقاحات ما إذا كانت المطالبة أو الإصابة لأسباب تتمثل في الظروف المتعلقة بالعمليات الخاصة باللقاح من قبل التوزيع والإدارة والاستخدام والاختبار السريري أو التحقيق أو التصنيع أو الصياغة أو التعبئة أو التبرع أو الاستغناء أو الوصف أو الترخيص للمنتج.

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