وليامز: الأمم المتحدة على استعداد لدعم جميع الجهود الليبية في مساعيها للتوصل إلى حلول سلمية

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، “سعدتُ بالقاء كلمتين في الجلستين الافتتاحية والختامية لـ “ورشة العمل الفنية حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الليبي التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” وذلك في مدينة طليطلة، والتي نظمتها وزارة الخارجية الأسبانية ومعهد طليطلة الدولي للسلام وبمشاركة العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية من جميع أنحاء ليبيا وكذلك الشركاء الدوليين”.

وليامز، وفي تغريدة في موقع تويتر، أضافت: “الأمم المتحدة على استعداد لدعم جميع الجهود الليبية في مساعيها للتوصل إلى حلول سلمية، وشكرٌ خاصٌ لمضيفينا وزارة الخارجية الإسبانية والمعهد على ورشة العمل المثمرة هذه”.