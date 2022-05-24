المصالحة الوطنية وتحديات المرحلة.. أبرز محاور لقاء المنفي مع حكماء وأعيان الزنتان

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، أعيان وحكماء مدينة الزنتان، بحضور أعضاء المجلس الاستشاري عن المدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن اللقاء جاء وذلك لمناقشة عدد من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

ورحب المنفي، بالحكماء والأعيان وأعضاء المجلس الاستشاري عن المدينة، مشيداً بدورهم في دعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المجلس الرئاسي، والمساهمة في إنجاح المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في المجتمع.

وأكد خلال الاجتماع على استمرار المجلس الرئاسي، في العمل على تحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه منذ توليه مهامه، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية، بإيجاد إطار قانوني لإجراء الانتخابات، بمشاركة جميع الأطراف بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

ومن جانبهم أكد حكماء وأعيان الزنتان، على أهمية المصالحة الوطنية في تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، مشيدين بجهود المجلس الرئاسي، في هذا الملف، لاستقرار ليبيا، مشددين على ضرورة تغليب صوت العقل، والمحافظة على السلم الاجتماعي، وعلى أمن البلاد ووحدتها.