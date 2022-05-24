القطراني يكرم سائق شاحنة وقود أنقذ سكان حي في بنغازي من كارثة بعد اندلاع حريق في شاحنته

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استضاف، نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، عبدالله المجبري، سائق الشاحنة التي تعرضت للحريق صباح اليوم في بنغازي.

وعبر القطراني عن شكره وتقديره وامتنانه للسيد للمجبري لتجنيبه الضرر للمواطنين وأملاكهم وتعريض نفسه للخطر مقابل سلامة المارة والقاطنين في المنطقة التي حصلت بها الواقعة.

ومنح القطراني المجبري درعا، مؤكداً بأن مثل هذه المواقف تستحق الثناء والشكر والتقدير.

ورافق نائب رئيس الوزراء كل من وزير الكهرباء المهندس عوض البدري ووزير الاتصالات المهندس سالم الدرسي، ووزير الموارد المائية محمد دومة ومدير شركة الخليج العربي للنفط المهندس صلاح عبدالكريم.

وخاطر المجبري بحياته صباح اليوم بعد اندلاع حريق في الشاحنة لإبعادها عن محطة الوقود تجنبا لكارثة أكبر بالمنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو قيام المجبري بقيادة الشاحنة والنيران مشتعلة فيها لإبعادها عن المنطقة التي عادتا ما تكون مكتظة بالمواطنين.