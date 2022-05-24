ويليامز تؤكد دعم الأمم المتحدة لبرنامج نزع السلاح وإعادة الإدماج الليبي

أكدت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، استعداد الأمم المتحدة لدعم جميع الجهود الليبية في مساعيها للتوصل إلى حلول سلمية.

وجاء تأكيد ويليامز خلال حضورها ورشة العمل الفنية حول طرائق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الليبي، والتي أقامتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في مدينة طليطلة الإسبانية بالتعاون مع سفارة إسبانيا لدى ليبيا.

يذكر أن الورشة شهدت حضورًا لافتًا تمثّل في مشاركة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز وسفير الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند، وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزير الداخلية خالد مازن ورئيس العمل والتأهيل علي العابد ورئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة محمد الحداد، وأعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وآخرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية