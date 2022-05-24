المنفي يؤكد على معاملة نزلاء مؤسسات الإصلاح وفق معايير حقوق الإنسان

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء النائب العام المستشار الصديق الصور، الذي وضعه في صورة عمل النيابات بتطبيقها للقوانين النافذة في القضايا المحالة إليها، وذلك حسب بيان للمجلس الرئاسي.

وأطلع «الصور» «المنفي» على حالة متابعة اللجان المختصة التابعة للنيابات بعمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والتأكيد على معاملة النزلاء وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بجهود النيابة العامة في تعاملها مع القضايا المسندة إليها، مؤكداً دعم المجلس الرئاسي للسلطة القضائية في إنجاز أعمالها على أكمل وجه.