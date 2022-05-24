وليامز: الأمم المتحدة على استعداد لدعم الجهود الليبية للتوصل لحلول سلمية

العنوان

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الأمم المتحدة على استعداد لدعم جميع الجهود الليبية في مساعيها للتوصل إلى حلول سلمية.

جاء ذلك تغريدة بشأن الجلستين الافتتاحية والختامية لـ “ورشة العمل الفنية حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الليبي التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وعقدت ورشة العمل في مدينة طليطلة الإسبانية ونظمتها وزارة الخارجية الإسبانية ومعهد طليطلة الدولي للسلام.

وشارك فيها نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ووزير الداخلية بحكومة الوحدة، خالد مازن، ورئيس الأركان العامة، محمد الحداد، وأعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة طرابلس، وكذلك الشركاء الدوليين.