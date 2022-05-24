الإعلان عن توافقات ليبية تونسية في مجال المواصلات

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة تصريف الأعمال، الاتفاق على زيادة عدد الرحلات الجوية بين مطار مصراتة وتونس، ومطار تونس وسبها، ومطار الأبرق تونس، بعد لقاء جمع وزير المواصلات محمد الشهوبي، والسفير التونسي الأسعد العجيلي بمقر ديوان الوزارة بحضور وكيل النقل الجوي خالد سويسي، وعميد بلدية غريان ومدير مكتب التعاون الفني.

ووفق الوزارة فقد ناقش اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بتنظيم حركة المنافذ والمعابر الحدودية بين البلدين والمنفذ البري رأس جدير تحديدًا، واقتراح منفذ بديل لحركة الشاحنات لتخفيف المختنقات المرورية للمسافرين، وتدشين خط بحري وعودة حركة الطيران للخطوط التونسية وسبل تكثيف لجان التنسيق الأمني للمطارات.

كما تطرق اللقاء إلى قرار منع الاتحاد الأوروبي دخول شركات الطيران الليبية لأجوائه أو استخدام المطارات الأوروبية، والاستعانة بالاستشارات الفنية لعودة الطائرات الأوروبية للأجواء الليبية.

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