استقالات بلجنة “عودة الأمانة” تربك خطط الدبيبة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قدم 4 أعضاء من لجنة ”عودة الأمانة“ المكلفة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة . استقالتهم بشكل جماعي، وذلك في تطور لافت يربك خطط الدبيبة حول الانتخابات المرتقبة بالبلاد، وفق مراقبين.

وقال عضو اللجنة سامي الأطرش إن هذه الاستقالات تعود إلى استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ووصولها إلى نقطة باتت تشكل خطرا كبيرا على استمرار وحدة الوطن وشعبه.

نص الاستقالة

وبحسب الأطرش، فإن نص الاستقالة وقع عليه هو وفيروز عبد الرحيم النعاس وعبد الرحمن حسين قدوع وعبد الحميد الكزة. بتاريخ 21 مايو الجاري.

وأكد العضو أنه تم توجيه الاستقالة إلى كل من رئيس اللجنة أشرف بلها ورئيس حكومة الوحدة الوطنية.

ويرى سياسيون ومحللون ليبيون أن اللجنة تشهد حالة من الانقسام ما يجعل خطط الدبيبة. لإجراء انتخابات في يونيو القادم أمرا غاية في التعقيد.

انشقاقات

وقال المحلل السياسي إسماعيل السنوسي، إن ”اللجنة التي وضعها الدبيبة أصبح فيها انشقاقات. وهناك ملامح ومؤشرات واضحة على أن مسألة إجراء الانتخابات حادت عن المسار الذي تسير فيه حكومة الوحدة الوطنية.

و أضاف السنوسي بحسب وكالة ”إرم نيوز“ لدينا فرصة تتمثل في المسار الدستوري الذي يمثله التقارب بين مجلسي النواب والدولة. وهناك خطوات تم الاتفاق عليها في ما يخص تعديل مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية. وهذا المسار الذي انطلق في القاهرة وصل إلى مرحلة إيجابية وتوافقية بين المجلسين. وربما يتم حسم النقاط الخلافية خلال الجلسة التي حددت في يونيو القادم.

الضغط على البرلمان

من جهته، قال فتح الله بشير السعداوي رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر. إن إحداث هذه اللجنة في الأصل مرفوض من قبل الشعب الليبي قانونيا ودستوريا كذلك .

وأضاف السعداوي أن ”العمل الذي يقوم به الدبيبة من خلال هذه اللجنة هو للضغط على البرلمان والأجسام التشريعية ويريد أن يقول إن هناك بديلا. أعضاء هذه اللجنة أدركوا أنه لا يجوز لهم القيام بقاعدة دستورية“.

وتابع رئيس حزب المؤتمر الوطني أن ”هذا جناح تنفيذي لا يجوز له التدخل في الانتخابات وقاعدتها الدستورية. اللجنة ولدت ميتة أصلا وهو قام بها للضغط على البرلمان والمجتمع الدولي بأنه قائم وموجود ويعمل على إجراء الانتخابات.. كل ما في الأمر أنها عملية تضليل للناس من قبل الدبيبة“. على حد تعبيره.