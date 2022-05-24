النيابة العامة ترفع دعوى في مرتكبي الهجمات المسلحة بمصراتة وتمنهنت والفقهاء

رفعت النيابة العامة، دعوى عمومية ضد مرتكبي الهجمات المسلحة التي استهدفت العاملين في مجمع محاكم مصراتة وعدد من نقاط تمركز عناصر الجهات النظامية في قرية تمنهنت وبلدة واحة الفقهاء.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، فإن وكيل النيابة أقر إجراءات التحقيق الابتدائي في واقعة انضمام سبعة متهمين إلى جماعة تنظيم داعش، وما صاحب الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني والسلم الاجتماعي، حيث أسفرت التحقيقات صحة ارتكاب أحد المتهمين واقعة قتل ثلاثة عشر شخص والشروع في قتل عدد من عناصر الهيئات النظامية العاملة في منطقتي تمنهنت وواحة الفقهاء.