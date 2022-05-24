مفوضية اللاجئين في ليبيا تصدر تقريرها عن العام الحالي 2022

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، في تقريرها الصادر بتاريخ 23 مایو، إن المفوضية ساعدت المفوضیة في نقل 99 طالب لجوء، بینھم 46 طفلاً، من مركز إیواء عین زارة.

كما قدمت المفوضیة مساعدات طبية وغذائیة ومالیة، وخدمات لذوي الاحتياجات العاجلة الأخرى، بما في ذلك ترتیبات المأوى. مع التأكيد أنه ستتم مساعدة الأفراد بتقدیم مواد الإغاثة الأساسیة إلیھم في الأيام المقبلة.

وأكدت المفوضیة مواصلتها العمل عن كثب مع السلطات اللیبیة لتأمین الإفراج المنظم عن لاجئین وطالبي لجوء آخرین. مشيرة إلى تقدیرات بوجود 2,772 شخصًا في مراكز الإیواء في أنحاء لیبیا، منھم 755 شخصًا من الأشخاص المشمولین باختصاص المفوضیة. كما تواصل المفوضیة استكشاف الحلول الدائمة لبعض طالبي اللجوء واللاجئین الأكثر ضعفا في لیبیا.

وأضافت المفوضية أنه وحتى الآن في عام 2022، سجُل إنقاذ/اعتراض 6,325 لاجئًا ومھاجرًا من قبل حرس السواحل اللیبي، والإدارة العامة لأمن السواحل، وجھاز دعم الاستقرار، والبحریة اللیبیة، خلال 73 عملیة. ونفذت آخر عملیة في 23 مایو من قبل حرس السواحل اللیبي في قاعدة طرابلس البحریة حیث بلغ عدد الناجین 58 شخصًا ضمنھم تسعة أطفال. وكانت المفوضیة وشریكھا لجنة الإنقاذ الدولیة حاضرتین في نقطة الإنزال وقدمتا مساعدات طبیة و بطانیات إلى كل الناجین. كما تم حتى الآن في عام 2022 الإبلاغ عن فقدان 453 شخصا وانتشال 109 جثث.

وأفادت المفوضية بتوزيع لجنة الإنقاذ الدولیة مواد الإغاثة الأساسیة على 247 من طالبي اللجوء واللاجئین، بما في ذلك 150 امرأة، وذلك في مواقع في طرابلس من بینھا المركز المجتمعي و المساحة الآمنة للفتیات والنساء. كما تم تزوید 665 فرداً بالمراتب ومستلزمات النظافة والنعال والملابس في مركز إیواء طریق المطار. وفي 23 مایو، بدأ موظفو المفوضیة، مع شریكھا الھیئة اللیبیة للإغاثة، تقدیم مواد الإغاثة الأساسیة ومستلزمات النظافة إلى عائلات أھالي تاورغاء الذین أخرجوا من مخیمي الفلاح 1 و 2 في طرابلس في وقت سابق من ھذا الشھر. وتستھدف عملیات التوزیع إیصال المساعدات إلى 2,000 شخص.

وفي مجال الخدمات الصحیة، قدمت لجنة الإنقاذ الدولیة 107 استشارات في مجالات الصحة العامة والإنجابیة والنفسیة، وأحالت 16 شخصًا إلى مستشفیات عامة وعیادات خاصة. كما قُدمت 58 استشارة طبیة في مركز إیواء طریق السكة و 60 استشارة طبیة في مركز عین زارة.

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