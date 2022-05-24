رئيس المجلس الرئاسي يلتقي النائب العام المستشار الصديق الصور

طرابلس 24 مايو 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي اليوم الثلاثاء، النائب العام المستشار الصديق الصور، الذي وضعه في صورة عمل النيابات بتطبيقها للقوانين النافذة في القضايا المحالة إليها، ومتابعة اللجان المختصة التابعة لها بعمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، للوقوف على معاملة النزلاء وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشاد السيد الرئيس بجهود النيابة العامة في تعاملها مع القضايا المسندة إليها، مؤكدًا دعم المجلس الرئاسي للسلطة القضائية في إنجاز أعمالها على أكمل وجه. (وال) ح س/ ر ت

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