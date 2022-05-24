وزير الدولة لشؤون الهجرة يطلع على أوضاع المهاجرين غير الشرعيين

وصل وزير الدولة لشؤون الهجرة بالحكومة الليبية فتحي التباوي الي مدينة الكفرة وقام بالعديد من الاجتماعات مع مكون التبو وزيارة مركز الايواء وترحيل المهاجرين الغير شرعيين الكفـرة

وأكد الوزير خلال الزيارة على ضرورة العمل برؤية مشتركة بين مختلف القطاعات الأمنية لوضع استراتيجية من شأنها الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على الأمن القومي في ليبيا كذلك تمت مناقشة بعض الاوضاع الامنية والوقوف على مشكلة الهجرة والاجراءات المتخذة وأن تراعي الجوانب الإنسانية للمهاجرين.