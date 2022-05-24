عقيلة صالح يبحث مع رئيس اتحاد عمال النفط الأموال المختلسة من مصارف طرابلس

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز سعد دينار والمنسق العام للاتحاد المبروك المغربي، إضافة إلى رؤساء وأعضاء عدد من اتحادات عمال الشركات النفطية.

وحسب بيان صادر عن مجلس النواب، فقد أثنى الحاضرون على مجهودات رئيس البرلمان لهذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على تطبيق قانون رقم (1) لسنة 2022 .م بشأن التقاعد الاختياري للعاملين بشركات قطاع النفط والغاز الصادر عن مجلس النواب.

كما تم مناقشة تفعيل قرار رقم 642 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع وحق العاملين المتقاعدين وشهداء الواجب في الاستفادة من هذه الزيادة والتأكيد على حق كل العاملين في تسوية أوضاعهم المالية من تاريخ صدور القرار في سنة 2014.

كذلك تمت مناقشة الاموال والاشتراكات التي تم اختلاسها من المصارف الموجودة بمدينة طرابلس وإحالة القضية للنائب العام بالإضافة إلى مناقشة الإغلاقات الاخيرة للنفط والمطالبة بإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية.

كما أكد الحاضرون على ضرورة إيصال صوت عمال النفط بالاستياء من قرارات حكومة الدبيبة التي أدخلت القطاع في مرحلة الديون وشح في الميزانيات وعدم تفعيل أي قرار في صالح العمال وأصبحت في موقف العدو لعمال النفط، وفق بيان مجلس النواب.

كما تمت مناقشة شح الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط وتأثيرها السلبي على القطاع، كما تم مطالبة رئاسة مجلس النواب بإعفاء العاملين بقطاع النفط من استقطاعات ضريبة الدخل أسوة بباقي موظفي الدولة الليبية المعفيين من ضريبة الدخل وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010.م.