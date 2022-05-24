الداخلية تباشر عملياتها لضبط المطلوبين في قضايا القتل والخطف

أعلن جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية إنطلاق العمل للغرفة الأمنية المشتركة لضبط الأشخاص المطلوبين كافة لدى مراكز الشرطة بمديرية أمن طرابلس على ذمة القضايا المهمة، المتمثلة في جرائم مختلفة ومتعددة، كالقتل والخطف وحجز الحرية والمغالبة وحيازة السلاح.

ويواصل أعضاء الغرفة المشتركة أعمالهم منذ السبت الماضي، ويأتي هذا التحرك بناء على تعليمات النائب العام للجهات الضبطية والمراكز بشأن جاهزية القوة الامنية المشتركة والبدء في العمل للغرفة الأمنية وبناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء خالد مازن.

وتتشكل غرفة العمليات الأمنية المشتركة من عدة هيئات وأجهزة تابعة لوزارة الداخلية، منها البحث الجنائي وقوة المهام الخاصة بمديرية أمن طرابلس وجهاز الدعم والاستقرار وقوة دعم المديريات وجهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية وجهاز الدعم المركزي وجهاز مكافحة الهجرة غير القانونية وقوة العمليات الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الانطلاقة من مدينة طرابلس باعتبارها العاصمة، وفقًاً لمنشور الوزارة، وتأتي هذه القوة الضبطية من كافة المكونات الأمنية المتواجدة بالعاصمة لتكون “لبنة لأجل المجاهرة بالأمن وترسيخ سلطة القانون وفرض هيبة الدولة وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية من خلال العمل منذ اليوم الأول”، فيما قالت الوزارة إنها ستعرضها بالتفصيل بشكل أسبوعي إلى أن تنهي الغرفة الأمنية المشتركة أعمالها.

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