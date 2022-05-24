الأطرش في رسالة شديدة اللهجة للدبيبة: لا يشرفنا أن نستمر في لجنة عودة الأمانة للشعب

وجه رئيس المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير، سامي الأطرش، رسالة شديدة اللهجة لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، بعيد تقديمه استقالته من عضوية لجنة عودة الأمانة للشعب.

وخاطب الأطرش، الدبيبة في منشور له عبر فيسبوك بقوله: لا رد لنا عليكم إلا الاستقالة من لجنة عودة الأمانة للشعب، فنحن كأحرار لن نقبل أن نستخدم كختامه لا لك ولا لغيرك، فأنتم لم تكونوا جادين في نواياكم عندما حاولت استخدام أسمائنا كأعضاء في لجنة ما أسميتموه بعودة الأمانة للشعب.

وتابع الأطرش: تبين لنا بعد أن حاولنا معكم كثيرا بأنكم غير جادين لإعادة الشرعية للشعب الليبي كباقي الأجسام التي تدعي ذلك، وعليه فلا يشرفنا أن نستمر بدور اعتقدنا أنكم ترغبون في تحقيقه، وسنعود للساحات والميادين لنلتحم مع القواعد الشعبية من الحرائر والأحرار، وهذه المرة لا بد لنا من انتزاع حقوقنا كشعب والتي دفعت من أجلها الدماء والأشلاء.

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